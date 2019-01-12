Эверт считает, что Джокович выиграет у Федерера в финале Australian Open

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт считает, что в финале Australian Open между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером победу одержит сербский теннисист.

«Отдам предпочтение Джоковичу в качестве победителя Открытого чемпионата Австралии. Они оба побеждали по 6 раз. Но сейчас Джокович нашёл свою игру, он на подъёме и полон уверенности. Он вернулся на вершину рейтинга.

Я также нахожусь под впечатлением от игры Роджера Федерера на Кубке Хопмана. Но, думаю, в отличие от Роджера, Новак в ходе турнира может безболезненно сыграть несколько пятисетовых матчей и сохранить отличную форму на финал.

Роджер в хорошей форме, но меня беспокоит, справится ли он с финалом после пятисетовых матчей, ведь он старше. На быстром корте у него будет больше шансов, если он будет завершать матчи быстрее. Но на старте они оба в отличной форме.

В отличие от борющегося с травмами Надаля. Непонятно, как он собирается играть, не знаем о его здоровье. Но финал Джокович — Федерер будет потрясающим», — приводит слова Эверт Tennis World USA.