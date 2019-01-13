А. Зверев: как только научусь получать удовольствие от тенниса, всё получится

Победитель Итогового чемпионата АТР 2018 года, четвёртая ракетка мира Александр Зверев уверен, что сможет успешно выступать на турнирах «Большого шлема», если научится правильно настраиваться на турниры и получать от них удовольствие.

«Когда я приехал на Итоговый турнир АТР в Лондон, я не играл лучше всех. Но я приехал с мыслью, что это последний турнир года, и я хочу насладиться им как можно дольше. Я играю с лучшими теннисистами мира, и хочу посмотреть, как всё сложится. Когда в конце той недели я выиграл турнир, то понял, что должен также настраивать себя на турниры «Большого шлема». Надеюсь, у меня получится.

На самом деле я ничего не жду от Открытого чемпионата Австралии. Я никогда не проходил даже в третий раунд, поэтому посмотрим, как всё пойдёт. Я просто хочу получать удовольствие от пребывания здесь, от игры на самых больших стадионах в важных матчах – так долго, как смогу. Как только научусь получать удовольствие от тенниса, того, что я делаю, я думаю, что всё сложится», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.