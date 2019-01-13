На Australian Open в парных турнирах выступят девять игроков из России

Официальный сайт Australian Open опубликовал сетки парных турниров, в которых примут участие девять российских игроков. У женщин выступят Екатерина Макарова, Александра Панова, Маргарита Гаспарян, Вера Звонарёва, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Ирина Хромачёва и Дарья Касаткина, у мужчин — Даниил Медведев.
Макарова и чешка Люция Градецка получили шестой номер посева. Они начнут соревнования матчем с немкой Моной Бартель и американкой Софьей Кенин.
Панова и Лаура Зигемунд из Германии в первом круге сыграют с дуэтом Гаспарян/Дарья Гаврилова (Австралия).
Чемпионки турнира в Санкт-Петербурге Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински начнут турнир матчем с бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон.
Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии встретятся с Дарией Юрак (Хорватия) и Хань Синьюнь (Китай).
Кудерметовой в дуэте с американкой Сабриной Сантамарией будут противостоять швейцарка Белинда Бенчич и хорватка Донна Векич.
Хромачёва и Даяна Якупович сразится с парой из Казахстана Зарина Дияс/Юлия Путинцева.
Касаткина вместе с представительницей Бельгии Мариной Заневской начнут соревнования матчем с австралийками Элисон Бэй и Зои Хайвс.
У мужчин в парном разряде Медведеву и белорусу Илье Ивашко предстоит сыграть с Бенуа Пэром и Уго Нисом из Франции.