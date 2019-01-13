Маррей: против Джоковича чувствовал себя на корте беспомощно

Британец Энди Маррей расстроен результатом тренировочного матча с сербом Новаком Джоковичем в Мельбурне. Уроженец Глазго проигрывал первой ракетке мира со счётом 1:6, 1:4, после чего у теннисистов закончилось время на корте.

«Просто чувствуешь себя беспомощным на корте. Это отвратительно. За все эти годы я сыграл с Джоковичем очень много раз и всегда навязывал ему борьбу. В этот раз не было никакого соперничества. Я недоволен собой», — приводит слова Маррея The Telegraph.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Энди Маррей сыграет с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под 22-м номером. Матчи основной сетки первого турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся 14 января.