Возняцки: не могу сказать, что у меня есть конкретные цели на сезон

Датская теннисистка Каролина Возняцки в преддверии старта Australian Open отметила, что подходит к турниру в отличном самочувствии. В первом круге уроженка Оденсе, посеянная под третьим номером, сыграет с бельгийкой Элисон ван Эйтванк.

«Я выделила достаточно времени, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Как обычно, 1 декабря возобновила тренировки на корте. До этого занималась в тренажёрном зале.

Было важно в какой-то период не думать о теннисе. Я прислушивалась к телу и максимально расслаблялась. Это было прекрасно. Сейчас отлично себя чувствую.

Лечение артрита? Постоянно пробую разные вещи. Мне важны массаж, ванны со льдом, восстановление, растяжки. Если становится тяжело, позволяю себе отдохнуть. Думаю, болезнь появилась давно, но тогда списывала это на переутомление. Когда обнаружили воспаление, я поняла, что всё гораздо серьёзнее.

Не могу сказать, что есть конкретные цели на сезон. Просто хочу выигрывать турниры. Думаю, у меня есть шансы, но для этого нужно показывать свой лучший теннис", — цитирует Возняцки пресс-служба турнира.