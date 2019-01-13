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Федерер: с Истоминым были сложные матчи, он хорошо играет на быстрых кортах

Федерер: с Истоминым были сложные матчи, он хорошо играет на быстрых кортах
Теннис / Australian Open 2019

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под третьим номером на Открытом чемпионате Австралии, поделился ожиданиями от турнира. Первый матч 37-летний спортсмен проведёт с представителем Узбекистана Денисом Истоминым.

«Не хочу сильно анализировать, что происходило в межсезонье и на Кубке Хопмана. В таком случае погружусь в мысли, вместо того чтобы сосредоточиться на завтрашнем матче. Это очень важно.

Помню, как в 2017 году Истомин обыграл Новака. Тот матч я посмотрел практически целиком. У меня тоже были сложные игры с Денисом. Он отлично чувствует себя на быстрых кортах.

Хочу дойти до решающих стадий турнира, но посмотрим. Сейчас было бы ошибкой забегать далеко вперёд. Я уверен в своих силах, и это радует», — цитирует Федерера пресс-служба Australian Open.

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