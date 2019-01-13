Касаткина: безумно рада началу первого большого турнира в 2019 году

Российская теннисистка Дарья Касаткина посвятила пост в «Инстаграме» предстоящему старту Открытого чемпионата Австралии.

«Безумно рада началу первого большого турнира в 2019 году», — написала 21-летняя уроженка Тольятти.

В первом круге Australian Open Касаткина, посеянная под десятым номером, встретится с представительницей Швейцарии Тимей Бачински.

Ранее сообщалось, что Касаткина и 9 других теннисисток могут стать первой ракеткой мира после завершения Открытого чемпионата Австралии. Среди них — Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды) и Арина Соболенко (Беларусь).

На протяжении 2018 года рейтинг WTA возглавляли только Симона Халеп и Возняцки.

Запись доступна в «инстаграме» Касаткиной.