Чесноков: Хачанов может победить абсолютно всех и разорвать Надаля в том числе

Андрей Чесноков, б​ывший тренер Елены Весниной, оценил перспективы российских теннисистов Карена Хачанова и Даниила Медведева на Australian Open 2019, который стартует 14 января.

«Конец прошлого сезона был феноменальным для Карена. Он это начал делать с американской серии и до победы в Париже — потрясающий результат. Начало этого сезона — другая история. Он проиграл в первом же круге первого турнира. Игроку важны не только очки, но и уверенность. Уверенность приходит с победами. У него есть абсолютно всё — удар справа, удар слева, игра на задней линии. Он может победить абсолютно всех и даже разрывать Надаля за счёт быстрых ног в том числе.

Медведев очень хорошо начал, как и в прошлом году, когда выиграл в Сиднее. В этот раз он проиграл в финале в Брисбене Нисикори. Но всё равно это хороший результат, потому что, в моём представлении, Нисикори входит в десятку лучших теннисистов в мире. Если бы Хачанов не выиграл в Париже, он был бы ниже Медведева.



Ещё два-три года назад было сюрпризом, если один из наших ребят ворвался бы в четвёртый круг турнира «Большого шлема». На сегодняшний день я бы расстроился, если бы не увидел одного из наших в 1/8 финала ТБШ. Наши ребята могут проходить далеко на сегодняшний день. Жду прорыва от Хачанова и Медведева. Эти два игрока могут показать что-то невероятное», — цитирует Чеснокова телеканал «360».