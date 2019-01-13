Джокович: некоторые думают, что я требую повышения призовых для себя, это не так

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал рост общего призового фонда Открытого чемпионата Австралии на 14 процентов с $ 39 до $ 44,5 млн. Турнир 2019 года начнётся 14 января.



«Безусловно, мы довольны тем, что происходит на турнирах „Большого шлема“ и на Australian Open в частности. Это касается и призовых, и инфраструктуры. Некоторые утверждают, что я и другие топ-игроки требуют денег для себя, однако это вовсе не так. Мы заинтересованы в равном распределении денег, чтобы призовые повышались в последних раундах квалификации и первых кругах основной сетки. Это позволит игрокам зарабатывать благодаря теннису.



Мы хотим увеличить число теннисистов, которые способны покрывать расходы и получать нормальные деньги. В первую очередь надо думать не о призовых победителям, а про тех, кто выступает в первых раундах», — цитирует Джоковича официальный сайт Australian Open.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.