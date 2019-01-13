Кирьос: странно, что кто-то хочет судить теннисные матчи

Австралийский теннисист Ник Кирьос перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису признался, что не понимает мотивацию людей, работающих теннисными судьями. Кирьос неоднократно штрафовался за споры с арбитрами, бросание ракетки и неподобающее поведение.

«Когда я вижу судей за пределами корта, немного посмеиваюсь, проходя мимо них. Считаю, что быть судьёй — довольно странная профессия. Я бы не стал этим заниматься. Не хотел бы, чтобы меня на протяжении двух часов ругал какой-нибудь парень типа меня. Но, конечно, кто-то должен этим заниматься», — цитирует Кирьоса IOL.

В первом круге Australian Open Кирьос сыграет с канадцем Милошем Раоничем. Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году.