Организаторы Уимблдона установят статую Маррею

Статуя британского теннисиста Энди Маррея будет установлена на территории All England Club в Лондоне, в котором проводится Уимблдон. Маррей стал первым британцем за 77 лет, который выиграл Уимблдон. Шотландец стал победителем в 2013 и 2016 годах.

На территории клуба также установлена статуя британцу Фреду Перри, который также выигрывал Уимблдон. Статую легендарному теннисисту установили в 1984 году.

«Мы всегда думали, что после завершения карьеры Энди мы как-то постараемся отметить его выдающиеся достижения. Уверен, что что-нибудь вроде статуи будет установлено. Мы действительно любим Энди, он отличный человек», — цитирует BBC директора All England Club Ричарда Льюиса.

Ранее Маррей сообщил, что планирует завершить карьеру по ходу нынешнего сезона. Шотландец выразил надежду, что сможет сыграть на Уимблдоне в последний раз. Причиной завершения карьеры Маррея является боль в бедре, из-за травмы спортсмен пропустил около года.