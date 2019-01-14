Осака: моя цель — стать более зрелой, у меня сохраняется психология ребёнка

Японская теннисистка Наоми Осака перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису призналась, что считает себя более зрелой. В 2018 году японка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Она стала победителем US Open, обыграв в финале американку Серену Уильямс.

«Одна из главных целей — быть более зрелой. И я говорю о том, чтобы быть более зрелой, как человек. Думаю, что мне уже удалось это сделать в определённой степени. Но, с другой стороны, у меня есть психология ребёнка, понимаете? Думаю, что для меня важно сбалансировать это. Именно к балансу я стремилась во время паузы между сезонами», — цитирует Осаку Khaleej Times.

В первом круге победительница US Open 2018, посеянная под четвёртым номером, встретится с Магдой Линетт из Польши.