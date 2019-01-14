Хьюитт: де Минору нравится играть на крупных турнирах, он готов

Легендарный австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт считает, что соотечественник Алекс де Минор готов к роли первой ракетки Австралии. 19-летний теннисист перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису выиграл турнир в Сиднее.

«Я думаю, что де Минор является таким парнем, которому нравится играть на крупных турнирах, нравится быть в центре внимания. Я видел это на Кубке Дэвиса. Он хотел играть с топовыми соперниками, не боялся их, ничего не стеснялся.

Жаркие погодные условия в Австралии не пугают. Организм де Минора хорошо переносит жару. Он активно работает над собой.

Важен правильный настрой, психология, необходимая для удачного выступления на Australian Open. Уверен, де Минор полностью выложится», — цитирует Хьюитта Stuff.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису де Минор сыграет с португальцем Педру Соузой.