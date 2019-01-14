Чесноков: сейчас для Касаткиной любой противник представляет сложность

Известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил перспективы россиянки Дарьи Касаткиной на Australian Open 2019, который стартует сегодня, 14 января.

В первом круге соревнований Касаткина, посеянная под десятым номером, встретится с представительницей Швейцарии Тимей Бачински.

«На данный момент для неё любой противник представляет определённую сложность. Так, в первом круге Дарья встретится с Тимей Бачински, которая будет землю грызть, чтобы одолеть соперницу. Это очень опытная теннисистка, которая имеет в своём активе хорошие победы. Если бы не травма, швейцарка смогла бы удержаться в десятке рейтинга WTA. Поэтому если Касаткина будет играть так же, как в Брисбене и Сиднее, то у неё мало шансов пройти дальше. Для этого ей необходимо вновь почувствовать уверенность, преодолеть себя», — приводит слова Чеснокова «RT на русском».