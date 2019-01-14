Калинская и Родина проиграли в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анна Калинская (Q) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях уступив представительнице Беларуси Арине Соболенко (11) со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Анна дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы 5 эйсов, 0 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в следующий круг Соболенко поспорит либо с россиянкой Екатериной Макаровой, либо с британкой Кэйти Бултер.

Ещё в одном матче первого круга соревнований россиянка Евгения Родина уступила в двух сетах Маркете Вондроушовой из Чехии — 3:6, 2:6. За выход в третий круг соревнований Вондроушова поспорит с хорваткой Петрой Мартич.