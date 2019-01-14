Макарова и Гёргес уступили в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова в первом круге открытого чемпионата Австралии проиграла представительнице Великобритании Кэйти Бултер – 0:6, 6:4, 6:7 (6:10). Во втором раунде она встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.

Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Макарова выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Бултер 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка из 7.

В параллельной встрече Юлия Гёргес, посеянная под 14-м номером, сенсационно проиграла американке Даниэль Коллинз – 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Во втором круге Australian Open она встретится с Сачией Викери (США).

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Юлия 11 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка из 13.