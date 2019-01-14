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Андерсон, Басилашвили и Вердаско вышли во второй круг Australian Open-2019

Андерсон, Басилашвили и Вердаско вышли во второй круг Australian Open-2019
Теннис / Australian Open 2019

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, посеянный под пятым номером, в первом круге открытого чемпионата Австралии обыграл француза Адриана Маннарино – 6:3, 5:7, 6:2, 6:1. Во втором раунде представитель ЮАР встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q).

В параллельной встрече представитель Грузии Николоз Басилавшвили (19) оказался сильнее квалифицированного Кристофера Юбэнкса из США – 6:4, 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Во втором круге Australian Open Басилашвили сразится со Стефано Травальей (Италия, Q).

В другом матче 26-я ракетка турнира Фернандо Вердаско сломил сопротивление Миомира Кецмановича из Сербии – 7:6 (7:5), 6:3, 6:3. Во втором раунде испанец встретится с молдаванином Раду Албатом.

Посмотреть сетку мужского турнира на Australian Open-2019 можно на «Чемпионате».

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14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
ЮАР
6:3
5:7
6:2
6:1
 
Адриан Маннарино
Адриан Маннарино
Франция
14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Кристофер Юбэнкс
Кристофер Юбэнкс
США
4:6
6:4
6:7
3:6
 
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
Грузия
14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Миомир Кецманович
Миомир Кецманович
Сербия
6:7
3:6
3:6
 
 
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
Испания
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