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Надаль вышел во второй круг открытого чемпионата Австралии

Надаль вышел во второй круг открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в первом круге Открытого чемпионата Австралии обыграл австралийца Джеймса Дакворта (WC) — 6:4, 6:3, 7:5. Это была их первая личная встреча.

Продолжительность противостояния составила 2 часа и 16 минут. Испанец 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Дакворта 12 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 брейка из 3.

Во втором раунде Australian Open-2019 Надаль встретится с победителем пары Мэттью Эбден (Австралия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

В параллельной встрече испанец Гильермо Гарсия-Лопес уступил голландцу Робину Хасе – 5:7, 4:6, 5:7.

Посмотреть сетку мужского турнира на Australian Open — 2019 можно на «Чемпионате».

14 января 2019 года, понедельник. 04:40 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Джеймс Дакворт
Джеймс Дакворт
Австралия
4:6
3:6
5:7
 
 
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Испания
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