Циципас и Димитров вышли во второй круг Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас (14) преодолел барьер первого раунда на Открытом чемпионате Австралии, обыграв представителя Италии Маттео Берреттини - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

Во втором круге Циципас встретится с победителем пары Виктор Троицки (Сербия, Q) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

В параллельной встрече болгарин Григор Димитров, посеянный под 20 номером, оказался сильнее серба Янко Типсаревича в четырёх сетах – 4:6, 6:3, 6:1, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа и 36 минут. Болгарин 17 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк из 4.

Во втором раунде Димитров сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.