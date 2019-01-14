Квитова возглавила чемпионскую гонку WTA, Александрова — 14-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 14 января первую строчку заняла чешка Петра Квитова. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 14-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 14 января
1 (61). Петра Квитова (Чехия) — 525.
2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 470.
3 (2). Пэн Шуай (Китай) — 311.
4 (101). Софья Кенин (США) — 310.
4 (22). Александра Саснович (Беларусь) — 310.
6 (570). Эшли Барти (Австралия) — 305.
6 (3). Леся Цуренко (Украина) — 305.
8 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 281.
9 (4). Юлия Гёргес (Германия) — 280.
10 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 257.
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14 (9). Екатерина Александрова (Россия) — 215...
19 (14). Евгения Родина (Россия) — 181...
22 (15). Вера Звонарёва (Россия) — 167.
Квитова стала шестой ракеткой мира