Квитова возглавила чемпионскую гонку WTA, Александрова — 14-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 14 января первую строчку заняла чешка Петра Квитова. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 14-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 14 января

1 (61). Петра Квитова (Чехия) — 525.

2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 470.

3 (2). Пэн Шуай (Китай) — 311.

4 (101). Софья Кенин (США) — 310.

4 (22). Александра Саснович (Беларусь) — 310.

6 (570). Эшли Барти (Австралия) — 305.

6 (3). Леся Цуренко (Украина) — 305.

8 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 281.

9 (4). Юлия Гёргес (Германия) — 280.

10 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 257.

...

14 (9). Екатерина Александрова (Россия) — 215...

19 (14). Евгения Родина (Россия) — 181...

22 (15). Вера Звонарёва (Россия) — 167.