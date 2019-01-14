Де Минор захватил лидерство в чемпионской гонке U21, Авидзба — 11-й

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 первую строчку занял австралиец Алекс де Минор. Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 14 января

1 (2) Алекс де Минор (Австралия) — 295.

2 (1). Микаэль Имер (Швеция) — 90.

3 (-). Джеффри Джон Вулф (США) — 80.

4 (-). Стефанос Циципас (Греция) — 45.

5 (8). Уго Умбер (Франция) — 44.

6 (3). Миомир Кецманович (Сербия) — 32.

7 (10). Эллиот Беншетри (Франция) — 23.

8 (4). Майкл Ммо (США) — 20.

9 (5). Юрий Родионов (Австрия) — 17.

9 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 17...

11 (-). Ален Авидзба (Россия) — 15.



В 2018 году представитель Греции Стефанос Циципас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals. В финальном матче он в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).

Де Минор лидирует в чемпионской гонке ATP, Медведев — 11-й