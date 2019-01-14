Сегодня, 14 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч первого круга, в котором сыграют представительница Бельгии Элисон Ван Эйтванк и датчанка Каролина Возняцки, посеянная под третьим номером. Начало поединка запланировано на 11:00 мск.



Соперницы встречались в 2018 году на турнире в Риме (Италия). Победу в том матче одержала Каролина со счётом 6:1, 6:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Возняцки на Australian Open.



Победительница поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо со шведкой Юханной Ларссон, либо с Верой Лапко из Беларуси.

Возняцки является действующей чемпионкой Australian Open. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.