Кербер, Гарсия, Бертенс вышли во 2-й круг Australian Open, Остапенко выбыла

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (2) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв словенку Полону Херцог со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 12 минут.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, активно выиграла 8 очков и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету Полоны 3 эйса, 24 виннера и 41 ошибка.

За выход в третий круг Кербер поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (Q), которая победила американку Бернарду Перу со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Australian Open. Женщины. Первый круг

Донна Векич (Хорватия, 29) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:4.

Каролин Гарсия (Франция, 19) — Джессика Понше (Франция, Q) — 6:2, 6:3.

Астра Шарма (Австралия, Q) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 7:5, 4:6, 6:1.

Зои Хивз (Австралия, WC) — Беттани Маттек-Сэндс (США) — 6:1, 6:2.

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) — 6:4, 6:2.

Аманда Анисимова (США) — Моника Никулеску (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:4.

Тимя Бабош (Венгрия) — Онс Жабер (Тунис) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Мария Саккари (Греция) — Елена Остапенко (Латвия, 22) — 6:1, 3:6, 6:2.

Анетт Контавейт (Эстония, 20) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:3, 6:2.

Кики Бертенс (Нидерланды, 9) — Элисон Риске (США) — 6:3, 6:3.

Ван Яфань (Китай) — Эллен Перес (Австралия, WC) — 6:4, 6:0.