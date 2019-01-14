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Кербер, Гарсия, Бертенс вышли во 2-й круг Australian Open, Остапенко выбыла

Кербер, Гарсия, Бертенс вышли во 2-й круг Australian Open, Остапенко выбыла
Теннис / Australian Open 2019

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (2) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв словенку Полону Херцог со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 12 минут.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, активно выиграла 8 очков и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету Полоны 3 эйса, 24 виннера и 41 ошибка.

За выход в третий круг Кербер поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (Q), которая победила американку Бернарду Перу со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Australian Open. Женщины. Первый круг
Донна Векич (Хорватия, 29) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:4.
Каролин Гарсия (Франция, 19) — Джессика Понше (Франция, Q) — 6:2, 6:3.
Астра Шарма (Австралия, Q) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 7:5, 4:6, 6:1.
Зои Хивз (Австралия, WC) — Беттани Маттек-Сэндс (США) — 6:1, 6:2.
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) — 6:4, 6:2.
Аманда Анисимова (США) — Моника Никулеску (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:4.
Тимя Бабош (Венгрия) — Онс Жабер (Тунис) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Мария Саккари (Греция) — Елена Остапенко (Латвия, 22) — 6:1, 3:6, 6:2.
Анетт Контавейт (Эстония, 20) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:3, 6:2.
Кики Бертенс (Нидерланды, 9) — Элисон Риске (США) — 6:3, 6:3.
Ван Яфань (Китай) — Эллен Перес (Австралия, WC) — 6:4, 6:0.

14 января 2019 года, понедельник. 07:15 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
Полона Херцог
Словения
2:6
2:6
 
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
Германия
14 января 2019 года, понедельник. 05:50 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Беатрис Хаддад-Майя
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
6:3
5:7
6:4
Бернарда Пера
Бернарда Пера
США
14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Донна Векич
Донна Векич
Хорватия
6:2
6:4
 
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Джессика Понше
Джессика Понше
Франция
2:6
3:6
 
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
Франция
14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Астра Шарма
Астра Шарма
Австралия
7:5
4:6
6:1
Присцилла Хон
Присцилла Хон
Австралия
14 января 2019 года, понедельник. 04:40 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Бетани Маттек-Сэндс
Бетани Маттек-Сэндс
США
1:6
2:6
 
Зои Хивз
Зои Хивз
Австралия
14 января 2019 года, понедельник. 05:45 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Паула Бадоса-Хиберт
Паула Бадоса-Хиберт
Испания
4:6
2:6
 
Кимберли Биррелл
Кимберли Биррелл
Австралия
14 января 2019 года, понедельник. 06:15 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Моника Никулеску
Моника Никулеску
Румыния
6:7
4:6
 
Аманда Анисимова
Аманда Анисимова
США
14 января 2019 года, понедельник. 06:20 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Онс Жабер
Онс Жабер
Тунис
6:7
6:7
 
Тимя Бабош
Тимя Бабош
Венгрия
14 января 2019 года, понедельник. 06:25 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мария Саккари
Мария Саккари
Греция
6:1
3:6
6:2
Елена Остапенко
Елена Остапенко
Латвия
14 января 2019 года, понедельник. 06:45 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
Эстония
6:3
6:2
 
Сара Соррибес-Тормо
Сара Соррибес-Тормо
Испания
14 января 2019 года, понедельник. 07:30 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элисон Риске
Элисон Риске
США
3:6
3:6
 
Кики Бертенс
Кики Бертенс
Нидерланды
14 января 2019 года, понедельник. 07:50 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Эллен Перес
Эллен Перес
Австралия
4:6
0:6
 
Ван Яфань
Ван Яфань
Китай
1-й день Australian Open. Шарапова впервые с 2014 года выиграла матч под ноль
В стартовый день в Мельбурне сыграют Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей может провести последний матч в карьере.
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