Шварцман, Хасе и Албот вышли во второй круг Australian Open

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (18) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее немца Рудольфа Моллекера — 6:1, 6:3, 4:6, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Шварцмана 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9. Моллекер отметился 9 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 1 брейком.



Следующим соперником Шварцмана станет победитель пары Парк Поллманс (Австралия) — Денис Кудла (США).



В параллельных матчах первого раунда соревнований теннисист из Молдавии Раду Албот обыграл представителя США Майкла Ммо — 3:6, 6:3, 6:4, 6:2, а голландец Робин Хасе оказался сильнее Гильермо Гарсия-Лопеса из Испании — 7:5, 6:4, 7:5.