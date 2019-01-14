Де Минор и Тиафо успешно преодолели первый раунд Australian Open

Австралийский теннисист Алекс де Минор (27) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее португальца Педру Соузы — 6:4, 7:5, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. На счету де Минора 4 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 8. Соуза отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.
Следующим соперником де Минора станет победитель пары Мирза Башич (Босния) — Генри Лааксонен (Швейцария)
Ещё одним участником второго раунда соревнований стал представитель США Фрэнсис Тиафо, не испытавший проблем в матче против индуса Праджнеша Гуннесварана — 7:6 (9:7), 6:3, 6:3. Его следующим соперником станет южноафриканец Кевин Андерсон (5).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.