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Де Минор и Тиафо успешно преодолели первый раунд Australian Open

Де Минор и Тиафо успешно преодолели первый раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Австралийский теннисист Алекс де Минор (27) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее португальца Педру Соузы — 6:4, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. На счету де Минора 4 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 8. Соуза отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником де Минора станет победитель пары Мирза Башич (Босния) — Генри Лааксонен (Швейцария)

Ещё одним участником второго раунда соревнований стал представитель США Фрэнсис Тиафо, не испытавший проблем в матче против индуса Праджнеша Гуннесварана — 7:6 (9:7), 6:3, 6:3. Его следующим соперником станет южноафриканец Кевин Андерсон (5).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

14 января 2019 года, понедельник. 07:30 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Алекс де Минор
Алекс де Минор
Австралия
6:4
7:5
6:4
 
 
Педру Соуза
Педру Соуза
Португалия
14 января 2019 года, понедельник. 04:40 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
США
7:6
6:3
6:3
 
 
Праджнеш Гуннесваран
Праджнеш Гуннесваран
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