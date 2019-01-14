Лапко снялась по ходу матча с Ларссон в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Вера Лапко не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Она снялась по ходу поединка стартового раунда с представительницей Швеции Юханной Ларссон при счёте 6:7 (5:7), 0:3. Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту.

Вера трижды подала навылет, активно выиграла 18 очков и совершила 25 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 6 эйсов, 15 виннеров и 13 неточностей.

За выход в третий круг Ларссон поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки, посеянной под третьим номером, либо с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

Возняцки является действующей чемпионкой Australian Open. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.