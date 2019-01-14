Надаль: Дакворт знал, что не будет наносить в розыгрыше более двух ударов

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. Вторая ракетка турнира обыграл хозяина соревнований Джеймса Дакворта — 6:4, 6:3, 7:5.



«Конечно, было непросто играть снова на высоком уровне после нескольких месяцев паузы, особенно в матче против теннисиста, который пытается действовать очень агрессивно практически в каждом эпизоде. Джеймс вышел на корт с пониманием, что более двух ударов с задней линии совершать не будет.



В то же время сегодня отлично сработала моя первая подача. Я не знаю, каков её процент, но очень часто я получал выгодные позиции, когда она проходила. На второй подаче я тоже чувствовал себя уверенно.



В целом я рад победе над таким непростым соперником. Вполне нормально, что матч получился непростым — с каждым днём я чувствую всё больше уверенности в своих силах. Было грустно пропускать турнир в Брисбене, но такое случается, особенно после возвращения», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.



Следующим соперником Рафаэля станет победитель пары Мэттью Эбден (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Шараповой доверили открыть Australian Open-2019. Матчи 1-го дня Чемпионы-2018 Федерер и Возняцки, россияне Шарапова, Павлюченкова, Хачанов, а также Надаль, Кербер, Чилич, Квитова откроют Australian Open.