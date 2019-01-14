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Рублёв уступил Макдональду и покинул Открытый чемпионат Австралии

Рублёв уступил Макдональду и покинул Открытый чемпионат Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, в четырёх партиях уступив американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. Рублёв отметился 5 эйсами, 9 двойными ошибками и 4 брейк-пойнтами из 11. На счету его соперника 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

Следующим соперником Макдональда станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия, 6) — Бернард Томич (Австралия).

В параллельном матче первого раунда соревнований австралиец Джордан Томпсон в трёх партиях обыграл испанца Фелисьяно Лопеса — 6:1, 7:6 (7:0), 6:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

14 января 2019 года, понедельник. 08:20 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
Россия
4:6
4:6
6:2
4:6
 
Маккензи Макдональд
Маккензи Макдональд
США
14 января 2019 года, понедельник. 09:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Фелисьяно Лопес
Фелисьяно Лопес
Испания
1:6
0
6:7
7
3:6
 
 
Джордан Томпсон
Джордан Томпсон
Австралия
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