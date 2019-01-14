Шарма: в матче с Саккари мне будет важно действовать агрессивно

Австралийка Астра Шарма поделилась впечатлениями от первой в карьере победы в матче турнира «Большого шлема». В стартовом раунде Australian Open она обыграла соотечественницу Присциллу Хон — 7:5, 4:6, 6:1.

«Для меня большая честь выступать здесь. Я благодарна за такую возможность. Я понимала, что это первый в моей карьере матч основной сетки турнира „Большого шлема“. Многое стояло на кону. В квалификации мне пришлось нелегко, но мы играем ради того, чтобы выступать в основных сетках крупнейших турниров.

Я отлично подавала и грамотно использовала форхенд, чтобы открывать корт. В следующем матче мне важно действовать агрессивно, использовать вращение. Присцилла играла достаточно плоско. Иногда она втягивала меня в обмен плоскими ударами, а это не моя сильная сторона", — цитирует Шарму официальный сайт турнира.

Во втором круге Шарма сыграет с Марией Саккари из Греции.

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