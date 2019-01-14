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Стивенс — о матче с Таунсенд: это как играть с парнем

Стивенс — о матче с Таунсенд: это как играть с парнем
Теннис / Australian Open 2019

Американка Слоан Стивенс прокомментировала победу над соотечественницей Тэйлор Таунсенд в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 6:2.

«Думаю, я сыграла хорошо, уверенно. Противостоять соотечественнице нелегко, поэтому я так рада, что прошла дальше. На корте было жарковато, хорошо, что матч не затянулся. К концу встречи стало ещё жарче.

Таунсенд старается действовать разнообразно. Она может делать на корте те вещи, которые другие девушки не делают. Это как играть с парнем. Ребята часто мощно подают, бьют с лёта и делают странные вещи, которые вызывают недоумение. С первого же розыгрыша я ждала подобного. Думаю, я отлично справилась", — цитирует Стивенс официальный сайт турнира.

Во втором круге Слоан сыграет с венгеркой Тимей Бабош.

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