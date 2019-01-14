Французский теннисист Гаэль Монфис (30) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее представителя Боснии Дамира Джумхура — 6:0, 6:4, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Монфиса 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 брейк-пойнтов из 18. Джумхур отметился 2 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.
Следующим соперником Монфиса станет победитель пар Кэмерон Норри (Великобритания) — Тейлор Фритц (США).
В параллельном матче первого раунда соревнований австралиец Мэттью Эбден добыл волевую победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом — 1:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Ещё одним участником второго раунда соревнований стал швейцарец Генри Лааксонен, в четырёх партиях обыгравший боснийца Мирзу Башича — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.
Монфис обыграл Джумхура, дважды выиграв по 6:0, и вышел во второй круг AO