Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Монфис обыграл Джумхура, дважды выиграв по 6:0, и вышел во второй круг AO

Монфис обыграл Джумхура, дважды выиграв по 6:0, и вышел во второй круг AO
Теннис / Australian Open 2019

Французский теннисист Гаэль Монфис (30) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее представителя Боснии Дамира Джумхура — 6:0, 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Монфиса 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 брейк-пойнтов из 18. Джумхур отметился 2 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником Монфиса станет победитель пар Кэмерон Норри (Великобритания) — Тейлор Фритц (США).

В параллельном матче первого раунда соревнований австралиец Мэттью Эбден добыл волевую победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом — 1:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Ещё одним участником второго раунда соревнований стал швейцарец Генри Лааксонен, в четырёх партиях обыгравший боснийца Мирзу Башича — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

14 января 2019 года, понедельник. 10:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Франция
6:0
6:4
6:0
 
 
Дамир Джумхур
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
14 января 2019 года, понедельник. 08:30 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Мирза Башич
Мирза Башич
Босния и Герцеговина
4:6
4
6:7
7
6:4
3:6
 
Генри Лааксонен
Генри Лааксонен
Швейцария
14 января 2019 года, понедельник. 09:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Мэттью Эбден
Мэттью Эбден
Австралия
1:6
6:4
6:3
6:4
 
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Шараповой доверили открыть Australian Open-2019. Матчи 1-го дня
Чемпионы-2018 Федерер и Возняцки, россияне Шарапова, Павлюченкова, Хачанов, а также Надаль, Кербер, Чилич, Квитова откроют Australian Open.
Australian Open. Шарапова впервые с 2014-го выиграла матч под ноль. Как это было
В стартовый день в Мельбурне сыграют Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей может провести последний матч в карьере.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент