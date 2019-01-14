Циципас: знал, что судьба матча с Берреттини решится в нескольких розыгрышах

Грек Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. 20-летний теннисист обыграл итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).



«Мы оба отлично играли на своей подаче на протяжении всего матча, поэтому я понимал, что судьба итогового результата будет решаться в нескольких розыгрышах, вполне возможно, на тай-брейке. Всё случилось именно так.



Рад, что до конца оставался спокойным, при этом не теряя агрессии. Я не слишком задумывался о том, какой был счёт и пытался сосредоточиться на агрессии. Хотел, чтобы Берреттини почувствовал давление», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



Следующим соперником Стефаноса станет представитель Сербии Виктор Троицки.

Шараповой доверили открыть Australian Open-2019. Матчи 1-го дня Чемпионы-2018 Федерер и Возняцки, россияне Шарапова, Павлюченкова, Хачанов, а также Надаль, Кербер, Чилич, Квитова откроют Australian Open.