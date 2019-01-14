Барти стартовала на Открытом чемпионате Австралии с победы над Кумкхум

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под 15-м номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Хозяйка кортов 4 раза подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 17 невынужденных ошибок. На счету Луксики 1 эйс, 8 виннеров и 23 неточности.

За выход в третий круг Барти поспорит с китаянкой Ван Яфань.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.