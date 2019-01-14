Кербер: несмотря на жару, я чувствовала себя хорошо

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии над словенкой Полоной Херцог со счётом 6:2, 6:2.

«Матчи первых раундов всегда являются непростыми. Я просто старалась найти свой ритм, особенно в стартовых геймах. Думаю, я хорошо действовала на приёме. Во втором сете стала чувствовать себя всё лучше и выполняла удары мощнее, чем в первой партии. Я провела отличный матч.

Конечно, на корте было жарко, но это было ожидаемо. Так случается каждый год. В Перте я играла в совершенно других условиях. А в Сиднее я выходила на корт вечером. В Мельбурне же была вынуждена сыграть днём, но я была к этому готова. Несмотря на жару, чувствовала себя хорошо. Здорово, что матч продолжался лишь час с небольшим», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.

За выход в третий круг Кербер поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

«Это будет наша первая встреча. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Я буду больше сосредоточена на своей игре. Хочу провести ещё один хороший матч», — сказала Кербер.

Кербер, Гарсия, Бертенс вышли во 2-й круг Australian Open, Остапенко выбыла