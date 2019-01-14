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Надаль разбудил журналиста на пресс-конференции после победы над Даквортом

Надаль разбудил журналиста на пресс-конференции после победы над Даквортом
Теннис / Australian Open 2019

Итальянский журналист Убальдо Сканагатта, посетивший пресс-конференцию второй ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля, не выдержал до её конца и уснул. Испанец не растерялся и отнёсся к ситуации с юмором.

«Да, сегодня не очень интересно. Здравствуй, Убальдо. Джетлаг? Ничего страшного, Знаю, что ты закрыл глаза, чтобы лучше сконцентрироваться на моих словах», — сказал Надаль.

Видео можно увидеть в «инстаграме» ESPN Tennis.

Второй сеяный стартовал на соревнованиях уверенной победой над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:3, 7:5. Ранее Надаль прокомментировал итоги встречи.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является представитель Швейцарии Роджер Федерер.

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