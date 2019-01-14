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Де Минор: на корте было жарко, но я отлично справился с условиями

Де Минор: на корте было жарко, но я отлично справился с условиями
Теннис / Australian Open 2019

Австралиец Алекс де Минор (27) прокомментировал свою победу в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. 19-летний теннисист обыграл португальца Педру Соузу — 6:4, 7:5, 6:4.

«Моё тело чувствует себя очень хорошо. Это стало результатом того, что я упорно тренировался на протяжении всей предсезонной подготовки. Я очень рад, что все приложенные мною усилия дают результат.

На корте было довольно жарко, но, думаю, я отлично справился с условиями. Счастлив, что смог пройти дальше», — цитирует де Минора официальный сайт ATP.

Следующим соперником Алекса станет представитель Швейцарии Генри Лааксонен.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

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