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Чилич обыграл Томича и вышел во второй раунд Australian Open

Чилич обыграл Томича и вышел во второй раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) не испытал особых проблем в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он обыграл хозяина местных кортов Бернарда Томича — 6:2, 6:4, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету Чилича 24 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 15. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.

Следующим соперником Чилича станет американец Маккензи Макдональд.

В параллельном матче первого раунда американец Тейлор Фритц в трёх партиях обыграл британца Кэмерона Норри — 6:3, 7:6 (8:6), 6:2.

Ещё одним участником второго раунда стал серб Виктор Троицки, который оказался сильнее испанца Роберто Карбальес-Баэна.

14 января 2019 года, понедельник. 12:30 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
Марин Чилич
Хорватия
6:2
6:4
7:6
 
 
Бернард Томич
Бернард Томич
Австралия
14 января 2019 года, понедельник. 10:25 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Кэмерон Норри
Кэмерон Норри
Великобритания
3:6
6
6:7
8
2:6
 
 
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
США
14 января 2019 года, понедельник. 08:10 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Виктор Троицки
Виктор Троицки
Сербия
6:1
1:6
2:6
6:1
6:4
Роберто Карбальес-Баэна
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
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