Чилич обыграл Томича и вышел во второй раунд Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) не испытал особых проблем в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он обыграл хозяина местных кортов Бернарда Томича — 6:2, 6:4, 7:6 (7:3).



Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету Чилича 24 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 15. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.



Следующим соперником Чилича станет американец Маккензи Макдональд.

В параллельном матче первого раунда американец Тейлор Фритц в трёх партиях обыграл британца Кэмерона Норри — 6:3, 7:6 (8:6), 6:2.

Ещё одним участником второго раунда стал серб Виктор Троицки, который оказался сильнее испанца Роберто Карбальес-Баэна.