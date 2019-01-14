Чилич обыграл Томича и вышел во второй раунд Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) не испытал особых проблем в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он обыграл хозяина местных кортов Бернарда Томича — 6:2, 6:4, 7:6 (7:3).
Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету Чилича 24 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 15. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.
Следующим соперником Чилича станет американец Маккензи Макдональд.
В параллельном матче первого раунда американец Тейлор Фритц в трёх партиях обыграл британца Кэмерона Норри — 6:3, 7:6 (8:6), 6:2.
Ещё одним участником второго раунда стал серб Виктор Троицки, который оказался сильнее испанца Роберто Карбальес-Баэна.
14 января 2019 года, понедельник. 12:30 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
6:2
6:4
7:6
Бернард Томич
14 января 2019 года, понедельник. 10:25 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Кэмерон Норри
3:6
6
6:7
8
2:6
Тейлор Фритц