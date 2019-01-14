Соболенко: боялась ехать на AO. В прошлом году я здесь никому не понравилась

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте соревнований она в двух партиях обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:4.

«Матч прошёл в прекрасной атмосфере, было много зрителей, чего я не ожидала. Кто-то даже кричал моё имя. Я боялась ехать сюда, если честно. В прошлом году я здесь никому не понравилась, потому что кричала как сумасшедшая. Думаю, теперь я веду себя тише. Я благодарна за поддержку.

Моя цель — выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за год. Звучит безумно, но мы все этого хотим», — приводит слова Cоболенко официальный сайт Australian Open.

Во втором круге Арина сыграет с британкой Кэйти Бултер.