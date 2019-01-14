Турсунов: Соболенко начинает понимать, как использовать свои сильные стороны

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов, являющийся тренером теннисистки из Беларуси Арины Соболенко, рассказал о прогрессе в игре подопечной. В первом круге Australian Open она победила россиянку Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:4.
«Арина, как художник, пытается найти свой стиль. Постепенно у неё это получается. Она начинает понимать, как использовать свои сильные стороны и как прикрывать слабые. Это целый процесс, но она хочет пройти через него, потому что у неё цели чёткие цели, и они достаточно высоки. Она понимает, что это лишь начало пути на вершину», — приводит слова Турсунова официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.
Во втором круге Соболенко сыграет с представительницей Великобритании Кэйти Бултер.
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В стартовый день в Мельбурне сыграют Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей может провести последний матч в карьере.