Турсунов: Соболенко начинает понимать, как использовать свои сильные стороны

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов, являющийся тренером теннисистки из Беларуси Арины Соболенко, рассказал о прогрессе в игре подопечной. В первом круге Australian Open она победила россиянку Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:4.

«Арина, как художник, пытается найти свой стиль. Постепенно у неё это получается. Она начинает понимать, как использовать свои сильные стороны и как прикрывать слабые. Это целый процесс, но она хочет пройти через него, потому что у неё цели чёткие цели, и они достаточно высоки. Она понимает, что это лишь начало пути на вершину», — приводит слова Турсунова официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге Соболенко сыграет с представительницей Великобритании Кэйти Бултер.

Соболенко: боялась ехать на AO. В прошлом году я здесь никому не понравилась