Сборная России сыграет с командами Дании и Польши на Кубке Федерации

В Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка подгрупп группы I зоны Европа / Африка в Кубке Федерации сезона-2019. Сборная России сыграет с командами Дании и Польши, о чём сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.



Напомним, что каждая из групп делится на две подругруппы, в каждой из которых соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.



Сборные выступят в следующих составах:



Россия: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.



Дания: Каролин Возняцки, Карен Баррица, Эмили Франкати, Мария Джесперсен.



Польша: Магда Линетт, Магдалена Фрех, Ига Святек, Майя Чшвалинска, Алисия Росольска.



Матчи пройдут в период с 6 по 9 февраля в Зелёна-Гура (Польша).