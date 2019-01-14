Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Сборная России сыграет с командами Дании и Польши на Кубке Федерации

Сборная России сыграет с командами Дании и Польши на Кубке Федерации
Теннис / Кубок Федерации

В Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка подгрупп группы I зоны Европа / Африка в Кубке Федерации сезона-2019. Сборная России сыграет с командами Дании и Польши, о чём сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Напомним, что каждая из групп делится на две подругруппы, в каждой из которых соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

Сборные выступят в следующих составах:

Россия: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.

Дания: Каролин Возняцки, Карен Баррица, Эмили Франкати, Мария Джесперсен.

Польша: Магда Линетт, Магдалена Фрех, Ига Святек, Майя Чшвалинска, Алисия Росольска.

Матчи пройдут в период с 6 по 9 февраля в Зелёна-Гура (Польша).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент