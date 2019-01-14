Соболенко: по-настоящему в Беларуси никто в меня не верил

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о подготовке к сезону, о мотивации и о мыслях, которые возникают у неё после завоевания титулов.

«В межсезонье я пять недель тренировалась в Таиланде. Думала, что умру. Теннис является моей страстью, поэтому я слушаю всё, что говорит Дмитрий Турсунов, хотя иногда может казаться, что я этого не делаю.

По-настоящему в Беларуси никто в меня не верил. За исключением моего спонсора, президента федерации и нескольких тренеров. Большинство же в меня не верили, и это мотивировало меня прислушиваться ко всей информации и стараться впитывать всё как можно быстрее.

Когда я выигрываю титул, моя первая мысль: «Да, я сделала это!» Но тут же думаю о том, что нужно двигаться дальше. Я забываю о титуле, но на протяжении трёх сетов чувствую себя невероятно счастливой. Я уважаю соперников и ценю возможность выступать на таком уровне», — цитирует Соболенко официальный сайт Australian Open.

В первом круге Australian Open Арина победила россиянку Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:4.