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Маррей уступил Баутиста-Агуту в пятисетовом матче первого круга Australian Open

Маррей уступил Баутиста-Агуту в пятисетовом матче первого круга Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Британец Энди Маррей не сумел пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, в пяти патриях уступив представителю Испании Роберто Баустиста-Агуту (22) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.

Продолжительность встречи составила 4 часа 13 минут. На счету победителя 7 эйсов и 5 брейк-пойнтов из 10. Маррей отметился 20 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5.

Напомним, что этот матч может стать последним в карьере двукратного олимпийского чемпиона из Великобритании. Ранее Маррей заявил, что завершит карьеру по ходу сезона.

Следующим соперником испанского теннисиста станет представитель Австралии Джон Миллман, который ранее в четырёх партиях обыграл Федерико Дельбониса из Аргентины — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

14 января 2019 года, понедельник. 10:55 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
Испания
6:4
6:4
5
6:7
7
4
6:7
7
6:2
Энди Маррей
Энди Маррей
Великобритания
14 января 2019 года, понедельник. 10:10 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Федерико Дельбонис
Федерико Дельбонис
Аргентина
3:6
6:3
3
6:7
7
2:6
 
Джон Миллман
Джон Миллман
Австралия
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