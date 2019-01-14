Маррей уступил Баутиста-Агуту в пятисетовом матче первого круга Australian Open

Британец Энди Маррей не сумел пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, в пяти патриях уступив представителю Испании Роберто Баустиста-Агуту (22) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.



Продолжительность встречи составила 4 часа 13 минут. На счету победителя 7 эйсов и 5 брейк-пойнтов из 10. Маррей отметился 20 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5.

Напомним, что этот матч может стать последним в карьере двукратного олимпийского чемпиона из Великобритании. Ранее Маррей заявил, что завершит карьеру по ходу сезона.

Следующим соперником испанского теннисиста станет представитель Австралии Джон Миллман, который ранее в четырёх партиях обыграл Федерико Дельбониса из Аргентины — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

Маррей объявил, что планирует завершить карьеру в этом году

Australian Open. Шарапова впервые с 2014-го выиграла матч под ноль. Как это было В стартовый день в Мельбурне сыграют Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей может провести последний матч в карьере.