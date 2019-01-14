Шарапова: выиграв сет 6:0, нельзя ничего терять — ни уверенности, ни игры

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 6:0, 6:0.

«Иногда выигрыш сета со счётом 6:0 — это тяжело. Несмотря на счёт, ещё надо играть заключительный сет. Зная это, нельзя ничего терять — ни уверенности, ни игры. Надо так же давить.

Думаю, я уже привыкла к счётчику 25 секунд. Сегодня так получилось, что я судьи переспросила, когда они начинают считать. Она позвала, когда я должна была подавать.

Чувствовала себя вроде бы нормально. 3-4 дня я чувствовала ногу, но всё, что могла, делала. У меня хорошая команда этим занималась. Я всё-таки мало в прошлом году играла и в конце сезона много турниров пропустила. Для тела это было тяжело. Погода была недостаточно оптимальная. Но я сделала всё, что могла, и сегодня была готова к матчу", — сказала Шарапова в интервью Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

Во втором круге Мария сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон.

Шарапова: я всё ещё ощущаю страсть к игре