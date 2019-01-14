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Федерер начал защиту титула на Australian Open победой над Истоминым

Федерер начал защиту титула на Australian Open победой над Истоминым
Теннис / Australian Open 2019

Швейцарец Роджер Федерер (3) не испытал серьёзных проблем в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии против теннисиста из Узбекистана Дениса Истомина — 6:3, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Федерер отметился 14 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами из 8. На счету Истомина 4 эйса и 1 двойная ошибка. Взять подачу швейцарца Денис шансов не имел.

Следующим соперником 37-летнего швейцарца станет представитель Великобритании Даниэль Эванс, который ранее оказался сильнее японца Тацума Ито.

Напомним, что Федерер является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии — в прошлогоднем финале он оказался сильнее хорвата Марина Чилича. Турнир завершится 27 января.

14 января 2019 года, понедельник. 13:10 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Денис Истомин
Денис Истомин
Узбекистан
3:6
4:6
4:6
 
 
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Швейцария
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