Победы Надаля, Андерсона и де Минора — в обзоре 1-го круга Australian Open

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль не испытал серьёзных проблем в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он обыграл австралийца Джеймса Дакворта — 6:4, 6:3, 7:5.



Представитель Южной Африки Кевин Андерсон оказался сильнее француза Адриана Маннарино — 6:3, 5:7, 6:2, 6:1.



Хозяин местных кортов 19-летний Алекс де Минор провёл на корте 2 часа и 1 минуту — уверенная победа над португальцем Педру Соузой со счётом 6:4, 7:5, 6:4.



Два американских теннисиста, славящиеся своей мощной подачей, Джон Иснер и Райлли Опелка выясняли отношения на тай-брейках. На двоих теннисисты выполнили 87 эйсов, а итоговую победу одержал Опелка — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Победы Шараповой, Барти и Возняцки — в обзоре 1-го круга Australian Open