Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Победы Шараповой, Барти и Возняцки — в обзоре 1-го круга Australian Open

Победы Шараповой, Барти и Возняцки — в обзоре 1-го круга Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии. За 64 минуты игрового времени россиянка не отдала ни единого гейма представительнице Великобритании Хэрриет Дарт — 6:0, 6:0.

Ещё одна представительница России Екатерина Макарова уступила другой британке Кэйти Бултер со счётом 0:6, 6:4, 6:7 [6:10].

Действующая чемпионка Australian Open Каролина Возняцки не испытала серьёзных проблем в матче с голландкой Элисон Ван Эйтванк — 6:3, 6:4.

Вторая сеяная немка Анжелика Кербер в двух партиях обыграла представительницу Словении Полону Херцог — 6:2, 6:2.

Хозяйка местных кортов Эшли Барти оказалась сильнее представительницы Таиланда Луксики Кхумкхум — 6:2, 6:2.

Победы Надаля, Андерсона и де Минора — в обзоре 1-го круга Australian Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент