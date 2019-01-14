Звёзды тенниса трогательно попрощались с Марреем

Ведущие теннисисты мира записали специальное обращение к британцу Энди Маррею, который провёл один из последних матчей в карьере и, вероятно, последний на Открытом чемпионате Австралии.

Видео можно увидеть в «твиттере» Australian Open.

«Мне очень повезло, поиграть против множества больших игроков — Рафа, Новак, Роджер. Я бесконечно уважаю всех своих соперников. Надеюсь, нас по-прежнему будут помнить болельщики вне зависимости от того — завершим мы карьеру или нет. Спасибо большое за этот ролик, я очень польщён», — там прокомментировал видеозапись британец.



Напомним, Маррей уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в матче первого раунда Australian Open — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6. Ранее теннисист заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру на Уимблдоне, однако не уверен, что сможет доиграть до травяного мэйджора.