Чесноков: на Australian Open может выстрелить Квитова

Известный российский теннисист Андрей Чесноков предположил, кто в этом году может одержать победу на Australian Open в женском одиночном разряде.

«Успешнее всего выступят те, кто будет чувствовать себя наиболее уверенно. Кроме того иногда всё решает место в сетке соревнований. Порой сильный теннисист подходит к турниру не в самой лучшей форме. Однако победа над более слабым соперником придаёт дополнительные силы, которые будут возрастать с каждым матчем. Например, может выстрелить Петра Квитова. Но она игрок, у которого многое зависит от внутреннего состояния. Ещё есть австралийка Эшли Барти, которая также способна одержать победу на Australian Open. Она может всё: и подкрутить, и подрезать, и выйти к сетке. Осака тоже может хорошо сыграть, ведь в прошлом сезоне она почувствовала невероятную уверенность. Каждое её касание мяча приводит к попаданию в корт», — приводит слова Чеснокова «RT на русском».