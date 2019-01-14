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Чесноков: на Australian Open может выстрелить Квитова

Чесноков: на Australian Open может выстрелить Квитова
Теннис / Australian Open 2019

Известный российский теннисист Андрей Чесноков предположил, кто в этом году может одержать победу на Australian Open в женском одиночном разряде.

«Успешнее всего выступят те, кто будет чувствовать себя наиболее уверенно. Кроме того иногда всё решает место в сетке соревнований. Порой сильный теннисист подходит к турниру не в самой лучшей форме. Однако победа над более слабым соперником придаёт дополнительные силы, которые будут возрастать с каждым матчем. Например, может выстрелить Петра Квитова. Но она игрок, у которого многое зависит от внутреннего состояния. Ещё есть австралийка Эшли Барти, которая также способна одержать победу на Australian Open. Она может всё: и подкрутить, и подрезать, и выйти к сетке. Осака тоже может хорошо сыграть, ведь в прошлом сезоне она почувствовала невероятную уверенность. Каждое её касание мяча приводит к попаданию в корт», — приводит слова Чеснокова «RT на русском».

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