Хачанов: концовка прошлого сезона была великолепной, но это уже в прошлом

Российский теннисист Карен Хачанов после победы над представителем Германии Петером Гоёвчиком со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3 в первом круге Открытого чемпионата Австралии отметил, что в Мельбурне постепенно приспосабливается к более быстрым кортам.

«Концовка прошлого сезона была великолепной, но это уже в прошлом. Ничего не изменилось. Сейчас я на Australian Open, и главное — чувствую себя хорошо. Необходимо войти в игровой ритм и улучшать свой теннис. Здесь другие условия, более быстрые корты, приходится адаптироваться. Плюс солнце, жара, ветер, — всё смешалось.



Отдам должное сопернику, он опасно действует на таком покрытии. Он сильно бил, и мне пришлось сосредоточиться на подаче и ждать своего шанса. Тут важно быть лидером атаки и диктовать темп», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.