Маррей: с антидопинговыми правилами теннисисты не могут вести нормальную жизнь

Британский теннисист Энди Маррей выразил недовольство кодексом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором говорится, что спортсмен обязан ежедневно отчитываться о своём местонахождении. При этом проверка со стороны допинг-офицеров может быть осуществлена без предупреждения. 31-летний уроженец Глазго назвал такие правила «драконовскими».

«Эти новые правила настолько строгие, что с ними почти невозможно вести нормальную жизнь. Однажды ко мне домой пришли в семь часов утра сразу после того, как я приехал домой из Австралии. Я проснулся, не осознав, где я, ведь смена часовых поясов не могла пройти бесследно. Офицер настоял, чтобы я предъявил удостоверение личности и написал свой собственный адрес, хотя он уже стоял в моём доме.

Я должен сообщить ВАДА, где нахожусь, даже если отдыхаю. Как-то они пришли ко мне в отель в Майами, когда я был в отпуске. Я решительно выступаю против употребления допинга в спорте, но по отношению к теннисистам должны быть приняты более адекватные меры», — приводит слова Маррея The Guardian.